Мэрседес Льюис остается в «Чикаго» еще на год. Это будет его 19-й сезон в НФЛ

Теги НФЛ Чикаго Мерседес Льюис Американский футбол

Тайт-энд Мэрседес Льюис подписал годичный контракт с «Чикаго Беарс».

Для 40-летнего футболиста следующий сезон будет 19-м в профессиональной карьере.

Прошлый сезон Льюис провел в «Чикаго» и отыграл все 17 матчей, из них 4 начинал в стартовом составе. Он по-прежнему считается одним из лучших блокирующих тайт-эндов в лиге.

Также в корпусе тайт-эндов «Беарс» числятся Коул Кмет и Джералд Эверетт.

Льюис может побить рекорд Джейсона Уиттена по числу матчей, проведенных тайт-эндом в регулярном сезоне. Для этого он должен выйти на поле еще 4 раза.

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