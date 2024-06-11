Мэрседес Льюис остается в «Чикаго» еще на год. Это будет его 19-й сезон в НФЛ
Тайт-энд Мэрседес Льюис подписал годичный контракт с «Чикаго Беарс».
Для 40-летнего футболиста следующий сезон будет 19-м в профессиональной карьере.
Прошлый сезон Льюис провел в «Чикаго» и отыграл все 17 матчей, из них 4 начинал в стартовом составе. Он по-прежнему считается одним из лучших блокирующих тайт-эндов в лиге.
Также в корпусе тайт-эндов «Беарс» числятся Коул Кмет и Джералд Эверетт.
Льюис может побить рекорд Джейсона Уиттена по числу матчей, проведенных тайт-эндом в регулярном сезоне. Для этого он должен выйти на поле еще 4 раза.