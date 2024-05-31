«Чикаго Беарс» станут героями нового сезона документального сериала Hard Knocks от HBO

В новом сезоне документального сериала Hard Knocks телезрители смогут следить за подготовкой к сезону НФЛ команды «Чикаго Беарс».

«Беарс» были одними из трех кандидатов на участие в шоу. Согласно критериям, в Hard Knocks не могут попадать команды, сменившие в межсезонье главного тренера, попадавшие в плей-офф в последние два сезона или уже принимавшие участие в сериале за последние 10 лет. Помимо «Чикаго» под эти критерии подходили «Денвер Бронкос» и «Нью-Орлеан Сейнтс».

Первый из пяти эпизодов выйдет на HBO в ночь с 6 на 7 августа.

В это межсезонье «Беарс» выбрали в первом раунде драфта квотербека Кейлеба Уильямса и ресивера Роума Одунзе, а также обменяли ресивера Кинана Аллена и подписали раннинбека Диандре Свифта.

Ранее «Беарс» ни разу не были участниками шоу Hard Knocks.