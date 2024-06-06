Кори Линзли завершит карьеру после отчисления из «Чарджерс». У него были обнаружены проблемы с сердцем

«Лос-Анджелес Чарджерс» отчислили центра Кори Линзли. В ближайшее время игрок должен объявить о завершении карьеры.

Линзли провел первые 7 лет карьеры за «Грин-Бэй Пэкерс», а в 2021 году перешел в «Чарджерс».

По итогам сезона–2020 линейный нападения попал в первую символическую сборную, а по итогам сезона–2021 — во вторую символическую и Матч звезд.

В прошлом сентябре Линзли пришлось досрочно завершить сезон после обнаруженных во время медосмотра проблем с сердцем.