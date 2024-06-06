«Питтсбург» подписал контракт с 29-летним корнербеком Кэмом Саттоном

Защитник Кэм Саттон вернулся в «Питтсбург Стилерс», подписав однолетний контракт.

Саттон был выбран «Стилерс» в 3-м раунде драфта–2017 и провел в клубе первые 6 лет карьеры.

В прошлое межсезонье корнербек подписал 3-летний контракт с «Детройт Лайонс» на $33 млн. В марте был отчислен после того, как на него выписали ордер на арест за домашнее насилие.

Всего за карьеру Саттон совершил 233 захвата, 2 сэка, 6 спровоцированных фамблов и 9 перехватов.