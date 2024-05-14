Том Брэди прокомментирует матч «Кливленд» — «Даллас» в первом туре регулярного сезона НФЛ

Телеканал FOX Sports сообщил о проведении трансляции матча «Кливленд Браунс» — «Даллас Каубойс» в первом туре регулярного сезона–2024.

Одним из комментаторов матча будет семикратный чемпион Супербоула Том Брэди, дебютирующий в новой роли.

В мае 2022 года Брэди подписал с FOX Sports 10-летний контракт на $375 млн.

«Я долгое время играл против них. Теперь мне придется всем рассказывать, какие они классные», — пошутил Брэди о «Каубойс».

Том Брэди одерживал по 7 побед в 8 матчах как против «Далласа», так и против «Кливленда».

В прошлом сезоне «Каубойс» и «Браунс» вышли в плей-офф.

Полностью расписание на регулярный сезон НФЛ опубликует в ночь с 15 на 16 мая.