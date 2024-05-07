Джей Джей Уотт готов возобновить карьеру, если об этом попросит главный тренер «Хьюстона»

Бывший ди-энд НФЛ Джей Джей Уотт заявил, что допускает возобновление карьеры, если его об этом попросит главный тренер «Хьюстон Тексанс» Демико Райанс.

«Я провел 12 великолепных лет в лиге и благодарен судьбе за то, чтобы вышел из игры здоровым. В прошлом году я сказал Демико: «Звони только в крайнем случае, но если все-таки позвонишь, я приеду». И он знает, что звать меня надо только если сильно потребуется.

Это последний год, когда предложение действует, потому что я не собираюсь дальше тренироваться так, как тренируюсь сейчас. Но вообще я не жду звонка — у них отличный состав», — сказал Уотт.

35-летний Уотт выступал за «Тексанс» с 2011-го по 2020-й и трижды признавался защитником года. После «Хьюстона» он два года защищал цвета «Аризоны», после чего завершил карьеру.

В 2011 году Райанс и Уотт вместе чилились в составе «Тексанс».

В прошлом сезоне «Хьюстон» впервые за 4 года вышел в плей-офф.