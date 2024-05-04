Ресивер «Бенгалс» Ти Хиггинс хочет зарабатывать $20 млн за сезон

Принимающий «Цинциннати Бенгалс» Ти Хиггинс нацелен зарабатывать столько же, сколько его коллега по амплуа Майкл Питтмен из «Индианаполис Колтс».

Питтмен недавно подписал с «Колтс» трехлетний контракт на $70 млн.

«Бенгалс» вели переговоры с Хиггинсом, но не готовы платить ему обозначенную сумму. Клуб применил к ресиверу франчайз-тег, в следующее межсезонье он станет свободным агентом.

Ранее Хиггинс запросил обмен в другую команду.

Питтмен занимает 9-е место в списке самых высокооплачиваемых ресиверов в лиге, однако является первым игроком на позиции в своей команде. В «Цинциннати» первым ресивером считается Джамарр Чейз.

Хиггинс был выбран во втором раунде драфта–2020 и за четыре сезона набрал 3,684 ярда и 24 тачдауна на приеме.