Ресивер «Бенгалс» Ти Хиггинс хочет зарабатывать $20 млн за сезон

Теги НФЛ Цинциннати Ти Хиггинс Американский футбол

Принимающий «Цинциннати Бенгалс» Ти Хиггинс нацелен зарабатывать столько же, сколько его коллега по амплуа Майкл Питтмен из «Индианаполис Колтс».

Питтмен недавно подписал с «Колтс» трехлетний контракт на $70 млн.

«Бенгалс» вели переговоры с Хиггинсом, но не готовы платить ему обозначенную сумму. Клуб применил к ресиверу франчайз-тег, в следующее межсезонье он станет свободным агентом.

Ранее Хиггинс запросил обмен в другую команду.

Питтмен занимает 9-е место в списке самых высокооплачиваемых ресиверов в лиге, однако является первым игроком на позиции в своей команде. В «Цинциннати» первым ресивером считается Джамарр Чейз.

Хиггинс был выбран во втором раунде драфта–2020 и за четыре сезона набрал 3,684 ярда и 24 тачдауна на приеме.

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