«Чифс» вышли в Супербоул в четвертый раз за 5 лет

Теги Супербоул НФЛ Канзас-Сити Патрик Махоумс Американский футбол

«Канзас-Сити Чифс» стали участниками Супербоула LVIII после победы над «Балтимор Рейвенс» (17–10) в финале Американской конференции.

Для команды из штата Миссури это четвертый выход в финальный матч сезона за последние 5 лет.

«Чифс» становились обладателями приза Ломбарди по итогам сезона–2019, обыграв «Сан-Франциско Фотинайнерс» (31–20). В прошлом сезоне команда стала чемпионом, обыграв «Филадельфия Иглс» (38–35).

По итогам сезона–2020 в решающем матче «Чифс» уступили «Тампа-Бэй Бакканирс» (9–31).

С сезона–2018, когда стартовым квотербеком «Канзас-Сити» стал Патрик Махоумс, команда ни разу не пропускала финал конференции.

Всего за свою историю «Чифс» становились обладателями приза Ломбарди три раза. Первый Супербоул командой был выигран по итогам сезона–1969.

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