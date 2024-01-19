Томлин не покинет «Питтсбург». Тренер рассчитывает продлить контракт в межсезонье
Главный тренер «Питтсбург Стилерс» Майк Томлин продолжит работу в клубе.
Неделю назад в американской прессе обсуждалось, что специалист готов взять годичный отпуск и отдохнуть от работы, которой он занимается с 2007 года.
После поражения от «Баффало Биллс» в первом раунде плей-офф Томлин на пресс-конференции отказался отвечать на вопрос о контракте, покинув зал.
Контракт Томлина с «Питтсбургом» истекает после сезона–2024.
Владелец «Стилерс» Арт Руни заявил, что клуб намерен продлить соглашение.
После ухода Беличика из «Пэтриотс» Томлин дольше всех в НФЛ работает с одной командой.