Томлин не покинет «Питтсбург». Тренер рассчитывает продлить контракт в межсезонье

Теги НФЛ Питтсбург Майк Томлин Американский футбол

Главный тренер «Питтсбург Стилерс» Майк Томлин продолжит работу в клубе.

Неделю назад в американской прессе обсуждалось, что специалист готов взять годичный отпуск и отдохнуть от работы, которой он занимается с 2007 года.

После поражения от «Баффало Биллс» в первом раунде плей-офф Томлин на пресс-конференции отказался отвечать на вопрос о контракте, покинув зал.

Контракт Томлина с «Питтсбургом» истекает после сезона–2024.

Владелец «Стилерс» Арт Руни заявил, что клуб намерен продлить соглашение.

После ухода Беличика из «Пэтриотс» Томлин дольше всех в НФЛ работает с одной командой.

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