Главный тренер «Атланты» отправлен в отставку

Артур Смит был уволен с поста главного тренера «Атланта Фэлконс» после поражения в последнем туре регулярного сезона от «Нью-Орлеан Сейнтс» (17–48).

«Фэлконс» финишировали в сезоне–2023 с результатом 7–10 и не вышли в плей-офф третий год подряд.

Итоговый результат Смита в «Атланте»: 21 победа, 30 поражений.

На весеннем драфте «Атланта» будет выбирать под общим 8-м номером.

Сегодня в НФЛ наступает так называемый Черный понедельник — первый день после окончания регулярного сезона, когда тренеры отправляются в отставку.