Маршон Линч рассмеялся в лицо тренеру «Сиэтла» после поражения в Супербоуле XLIX

Бывший раннинбек «Сиэтл Сихокс» Маршон Линч рассказал о своей реакции на один из последних розыгрышей в концовке матча против «Нью-Ингленд Пэтриотс» в Супербоуле XLIX в феврале 2015 года.

Находясь в одном ярде от зачетной зоны соперника за 26 секунд до конца игры, нападение «Сихокс» получило от главного тренера Пита Кэрролла команду сыграть пасовую комбинацию вместо выносной. В результате квотербек Расселл Уилсон бросил перехват, и «Пэтриотс» выиграли матч.

«Когда мы встали, я думал: «Что за херню он назначил?». Можно было услышать, как радуется противоположная бровка. После этой херни я стащил шлем, подошел к Питу Кэрроллу и громко рассмеялся ему в лицо. И пошел в раздевалку. Я не видел последних розыгрышей», — сказал Линч.

Экс-раннинбек рассказал, что не знает, почему тренер назначил пас в той ситуации, и от поражения в Супербоуле «до сих пор больно». Также он высказался на тему своих отношений с Уилсоном.

«Мне нечего рассказать [об отношениях Кэррола и Уилсона], потому что я с ними не связывался. Расс был для меня просто квотербеком», — сказал Линч.

Линч завершил карьеру в 2016 году, однако затем ее возобновил, провел два сезона в «Окленд Рейдерс», а также два матча плей-офф в составе «Сихокс» в сезоне–2019.