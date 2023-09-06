Том Брэди: «В НФЛ все решено заранее? Стал бы я тогда проигрывать Илаю»

Теги НФЛ Том Брэди Американский футбол

Бывший квотербек «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Тампа-Бэй Бакканирс» Том Брэди ответил на вопрос о том, что исходы сезонов НФЛ предопределены заранее.

«Считаю ли я, что в НФЛ все расписано? Вы думаете, я бы подыграл сценарию, по которому должен был дважды проиграть в Супербоуле братишке Пейтона, Илаю? Нет уж», — сказал Брэди.

В начале февраля бывший раннинбек Эриен Фостер во время подкаста пошутил, что события в регулярном сезоне НФЛ развиваются по заранее написанному сценарию, а футболисты просто нанятые актеры.

Шутка стала настолько вирусной, что именно на ней НФЛ построила промокампанию сезона–2023.

Том Брэди выиграл 7 из 10 Супербоулов, в которых участвовал. Дважды он проигрывал «Нью-Йорк Джайентс» и квотербеку Илаю Мэннингу, еще один раз — «Филадельфия Иглс» и квотербеку Нику Фолсу.

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1 комментарий

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ЦСКА1960
Проверю, что всё заранее не расписано, только если Чикаго Беарс возьмут Супер Боул в этом сезоне!
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