Том Брэди: «В НФЛ все решено заранее? Стал бы я тогда проигрывать Илаю»

Бывший квотербек «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Тампа-Бэй Бакканирс» Том Брэди ответил на вопрос о том, что исходы сезонов НФЛ предопределены заранее.

«Считаю ли я, что в НФЛ все расписано? Вы думаете, я бы подыграл сценарию, по которому должен был дважды проиграть в Супербоуле братишке Пейтона, Илаю? Нет уж», — сказал Брэди.

В начале февраля бывший раннинбек Эриен Фостер во время подкаста пошутил, что события в регулярном сезоне НФЛ развиваются по заранее написанному сценарию, а футболисты просто нанятые актеры.

Шутка стала настолько вирусной, что именно на ней НФЛ построила промокампанию сезона–2023.

Том Брэди выиграл 7 из 10 Супербоулов, в которых участвовал. Дважды он проигрывал «Нью-Йорк Джайентс» и квотербеку Илаю Мэннингу, еще один раз — «Филадельфия Иглс» и квотербеку Нику Фолсу.