Джейлен Уоддл пропустит матч с «Денвером» из-за сотрясения мозга

Теги Майами Денвер травмы Джейлен Уоддл Американский футбол

Ресивер «Майами Долфинс» Джейлен Уоддл не сыграет с «Денвер Бронкос» из-за заработанного в прошлой игре сотрясения мозга.

Еще после пятничной тренировки Уоддл получил статус «участие под вопросом», но в субботу симптомы сотрясения вновь дали о себе знать.

«Майами» перевел в основной состав ресивера Робби Чоузена.

Травму Уоддл получил при столкновении с защитником «Нью-Ингленд Пэтриотс» Марте Мапу. Мапу получил флаг за неоправданную грубость и штраф в размере $5,620.

Матч «Долфинс» — «Бронкос» состоится сегодня в 20:00 мск. За всю историю «Бронкос» лишь раз сумели одержать победу в Майами.

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