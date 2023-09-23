Президент «Джегуарс» намекнул на возможный отъезд клуба из Джексонвилла

Теги НФЛ Джэксонвилл стадионы Американский футбол

«Джегуарс» рассматривают вариант с переездом из Джексонвилла, если власти города не одобрят план по софинансированию обновления стадиона «Эвербэнк».

По текущему проекту реновация арены обойдется клубу в 2 миллиарда долларов, из которых половину суммы должны обеспечить налогоплательщики.

В начале недели университет Северной Флориды провел соцопрос среди жителей Джексонвилла, насколько они поддерживают план государственной поддержки обновления стадиона «Эвербэнк». Только 6% жителей высказались за, однако 46% готовы поддержать проект, если это будет единственной возможностью удержать команду в городе.

Из всех опрошенных лишь 15% заявили, что наличие команды НФЛ в Джексонвилле не имеет значения.

После публикации результатов соцопроса президент «Джегуарс» Марк Лэмпинг, выступая на пресс-конференции в Сент-Луисе, заявил: «Если будет проходить референдум, то вопрос надо сформулировать так: хотите ли вы, чтобы НФЛ осталась в Джексонвилле?».

Стадион «Эвербэнк» был построен в 1995 году и с тех пор кардинально не обновлялся. Джексонвилл занимает 4-е место с конца по размерам медийного рынка.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Abdul Aziz
2 лярда за ремонт?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий