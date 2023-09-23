Президент «Джегуарс» намекнул на возможный отъезд клуба из Джексонвилла

«Джегуарс» рассматривают вариант с переездом из Джексонвилла, если власти города не одобрят план по софинансированию обновления стадиона «Эвербэнк».

По текущему проекту реновация арены обойдется клубу в 2 миллиарда долларов, из которых половину суммы должны обеспечить налогоплательщики.

В начале недели университет Северной Флориды провел соцопрос среди жителей Джексонвилла, насколько они поддерживают план государственной поддержки обновления стадиона «Эвербэнк». Только 6% жителей высказались за, однако 46% готовы поддержать проект, если это будет единственной возможностью удержать команду в городе.

Из всех опрошенных лишь 15% заявили, что наличие команды НФЛ в Джексонвилле не имеет значения.

После публикации результатов соцопроса президент «Джегуарс» Марк Лэмпинг, выступая на пресс-конференции в Сент-Луисе, заявил: «Если будет проходить референдум, то вопрос надо сформулировать так: хотите ли вы, чтобы НФЛ осталась в Джексонвилле?».

Стадион «Эвербэнк» был построен в 1995 году и с тех пор кардинально не обновлялся. Джексонвилл занимает 4-е место с конца по размерам медийного рынка.