В Кентукки за две недели официальной работы букмекеров игроки сделали ставок на $4,5 млн. Все из-за американского футбола

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В настоящее время в штате насчитывается девять букмекерских контор, но в ближайшее время появятся новые, в том числе заведение BetMGM.

«Это внушительная цифра, которая, безусловно, отражает интерес жителей Кентукки к ставкам на спорт. С началом студенческого футбола и сезона НФЛ, а также с запуском мобильных ставок, мы ожидаем, что это число вырастет еще больше», – сказал губернатор штата Энди Бешир.

Несмотря на успешный старт розничных ставок, аналитики уверены, что и в Кентукки онлайн-ставки будут привлекать гораздо больше клиентов — во всех остальных легальных штатах более 90% от общего объема ставок приходится на онлайн.

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