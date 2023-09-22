Коэффициент на победу Холанда в гонке бомбардиров ЛЧ поднялся на 0.50

Эрлинг Холанд не забил «Црвене Звезде», и букмекеры тут же подняли коэффициент на то, что он станет лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.

Холанд по-прежнему фаворит бомбардирской гонки, но если до старта группового турнира на его победу можно было поставить за 2.25, то теперь БЕТСИТИ дает 2.70.

Холанд не забил в домашнем матче, но заработал 1,2 по xG и вполне мог сделать хет-трик.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Первый гол Кокорина в еврокубках за пять лет! Пробил «Спарту» в Чехии

Победа с коэффициентом 1001: боснийский клуб летел 0:3 к перерыву и выиграл 4:3 в Лиге конференций 😳