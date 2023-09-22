Коэффициент на победу Холанда в гонке бомбардиров ЛЧ поднялся на 0.50

Теги Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА Црвена Звезда Ставки на спорт Ставки на футбол Эрлинг Холанд Ставки на сегодня Ставки

Эрлинг Холанд не забил «Црвене Звезде», и букмекеры тут же подняли коэффициент на то, что он станет лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. 

Холанд по-прежнему фаворит бомбардирской гонки, но если до старта группового турнира на его победу можно было поставить за 2.25, то теперь БЕТСИТИ дает 2.70.

Холанд не забил в домашнем матче, но заработал 1,2 по xG и вполне мог сделать хет-трик.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Первый гол Кокорина в еврокубках за пять лет! Пробил «Спарту» в Чехии

Победа с коэффициентом 1001: боснийский клуб летел 0:3 к перерыву и выиграл 4:3 в Лиге конференций 😳

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий