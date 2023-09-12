Крис Джонс подписал однолетний контракт с «Чифс» и прекратил забастовку

Ди-тэкл «Канзас-Сити Чифс» Крис Джонс подписал с клубом контракт на улучшенных условиях сроком на один год.

Защитник пропустил весь тренировочный лагерь, а также первую игру регулярного сезона из-за стремления получить новый долгосрочный контракт.

У Джонса оставался последний год по 4-летнему соглашению. По нему он должен был заработать $19.5 млн, что делало игрока девятым в списке самых высокооплачиваемых ди-тэклов.

Финансовые детали нового контракта не разглашаются, однако, по сведениям прессы, со всеми бонусами Джонс сможет заработать больше $20 млн. Пропуск матча с «Детройт Лайонс» обошелся ему в $1.1 млн.

29-летний Джонс — двукратный чемпион Супербоула и четырехкратный участник Матча звезд.