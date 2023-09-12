Крис Джонс подписал однолетний контракт с «Чифс» и прекратил забастовку

Теги НФЛ Канзас-Сити контракты Крис Джонс 1994 Американский футбол

Ди-тэкл «Канзас-Сити Чифс» Крис Джонс подписал с клубом контракт на улучшенных условиях сроком на один год.

Защитник пропустил весь тренировочный лагерь, а также первую игру регулярного сезона из-за стремления получить новый долгосрочный контракт.

У Джонса оставался последний год по 4-летнему соглашению. По нему он должен был заработать $19.5 млн, что делало игрока девятым в списке самых высокооплачиваемых ди-тэклов.

Финансовые детали нового контракта не разглашаются, однако, по сведениям прессы, со всеми бонусами Джонс сможет заработать больше $20 млн. Пропуск матча с «Детройт Лайонс» обошелся ему в $1.1 млн.

29-летний Джонс — двукратный чемпион Супербоула и четырехкратный участник Матча звезд.

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1 комментарий

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See what
Молодец. игра-то для болельщиков, зачем думать о себе.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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