Пука Накуа из «ЛА Рэмс» установил рекорд для ресиверов-новичков

Теги НФЛ Лос-Анджелес Рэмс Американский футбол

Ресивер «Лос-Анджелес Рэмс» Пука Накуа поймал 15 передач в игре с «Сан-Франциско Фотинайнерс». Это рекордный показатель в истории НФЛ для новичков на его игровой позиции.

За два первых матчах в карьере Накуа поймал 25 передач, что также является рекордным показателем.

22-летний принимающий был выбран в 5-м раунде весеннего драфта из университета Бригем Янг.

За 25 приемов мяча Накуа набрал 266 ярдов. «Рэмс» идут с результатом 1–1.

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1 комментарий

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Nadert@
Думаю защита найдет к нему подход. Все приемы одинаковые. Но походу игры бесил аж. Ловил все.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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