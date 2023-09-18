Пука Накуа из «ЛА Рэмс» установил рекорд для ресиверов-новичков

Ресивер «Лос-Анджелес Рэмс» Пука Накуа поймал 15 передач в игре с «Сан-Франциско Фотинайнерс». Это рекордный показатель в истории НФЛ для новичков на его игровой позиции.

За два первых матчах в карьере Накуа поймал 25 передач, что также является рекордным показателем.

22-летний принимающий был выбран в 5-м раунде весеннего драфта из университета Бригем Янг.

За 25 приемов мяча Накуа набрал 266 ярдов. «Рэмс» идут с результатом 1–1.