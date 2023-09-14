Квотербек «ЛА Рэмс» пропустит минимум 4 матча, клуб не объясняет причин

Теги травмы Лос-Анджелес Рэмс Шон Маквей Американский футбол

«Лос-Анджелес Рэмс» поместили запасного квотербека Стетсона Беннетта в резервный список игроков, чьи проблемы со здоровьем не связаны с выступлением на футбольном поле.

Главный тренер команды Шон Маквей отказался подробно рассказывать о причинах этого решения.

«Из уважения к нему и сложившейся ситуации, я оставлю всю конкретику за закрытыми дверями. Как перевод Беннетта в резерв влияет на нашу ситуацию с квотербеками? Думаю, есть вещи поважнее этого», — сказал Маквей.

Дублером стартового квотербека Мэттью Стэффорда в отсутствие Беннетта будет Бретт Рипен.

После помещения в резервный список Беннетт обязан пропустить минимум 4 матча.

«Рэмс» выбрали двукратного чемпиона НСАА в составе «Джорджии» Беннетта на весеннем драфте в 4-м раунде.

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