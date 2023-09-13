С 2024 года во всех тренировочных составах команд НФЛ должен быть минимум один зарубежный футболист

НФЛ объявила о расширении программы привлечения футболистов из-за рубежа.

С 2024 года в тренировочных составах всех команд НФЛ должен присутствовать минимум один футболист из-за пределов США.

Международная программа привлечения зарубежных футболистов действует в НФЛ с 2017 года. За это время клубы НФЛ подписали контракты с 37 зарубежными игроками. Сейчас в составах команд их 19, включая австралийского тэкла «Филадельфия Иглс» Джордана Маилату и немецкого фуллбека «Лас-Вегас Рейдерс» Джейкоба Джонсона.

Со следующего сезона тренировочные составы команд НФЛ будут увеличены до 17 футболистов.