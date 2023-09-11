Матч «Балтимор» — «Хьюстон» завершился с уникальным счетом

Теги НФЛ Балтимор Хьюстон Американский футбол

Игра первого тура регулярного сезона НФЛ «Балтимор Рейвенс» — «Хьюстон Тексанс» завершилась со счетом 25–9. Такой счет еще ни разу не фиксировался в истории НФЛ.

Как сообщает твиттер-аккаунт NFL Scorigami, это 1076-й уникальный счет в истории лиги.

Последние очки в матче набрал кикер «Рейвенс» Джастин Такер, он забил 39-ярдовый филд-гол.

«Рейвенс» во второй раз за пять лет открывают сезон при помощи скоригами. В 2019 году «Балтимор» победил «Майами Долфинс» со счетом 59–10.

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