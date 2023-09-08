Джо Флакко не намерен завершать карьеру

Свободный агент, квотербек Джо Флакко планирует продолжить выступления в НФЛ и ждет предложений от команд.

38-летний распасовщик впервые в карьере не находится в составе какой-либо команды к началу регулярного сезона.

«Я все еще могу играть. Надеюсь, что нынешняя ситуация сыграет мне в плюс. Если бы я сейчас был привязан к какой-то команде и не попал бы на поле, даже если бы вылетели три квотербека до меня, вот тогда я бы отчаялся.

А так, если я кому-то вдруг потребуюсь, я свободен», — отметил Флакко.

Большую часть карьеры Флакко провел в «Балтимор Рейвенс» и стал чемпионом Супербоула по итогам сезона–2012.

После «Балтимора» Флакко выступал за «Денвер» и «Нью-Йорк Джетс».