Джо Флакко не намерен завершать карьеру

Теги НФЛ Джо Флакко свободные агенты Американский футбол

Свободный агент, квотербек Джо Флакко планирует продолжить выступления в НФЛ и ждет предложений от команд.

38-летний распасовщик впервые в карьере не находится в составе какой-либо команды к началу регулярного сезона.

«Я все еще могу играть. Надеюсь, что нынешняя ситуация сыграет мне в плюс. Если бы я сейчас был привязан к какой-то команде и не попал бы на поле, даже если бы вылетели три квотербека до меня, вот тогда я бы отчаялся.

А так, если я кому-то вдруг потребуюсь, я свободен», — отметил Флакко.

Большую часть карьеры Флакко провел в «Балтимор Рейвенс» и стал чемпионом Супербоула по итогам сезона–2012.

После «Балтимора» Флакко выступал за «Денвер» и «Нью-Йорк Джетс».

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