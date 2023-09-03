Российский футболист Иван Бунаков дебютировал за команду колледжа Секвойяс

Вчера вечером состоялся футбольный матч между командами коммьюнити-колледжей Секвойяс и Бьютт, выступающих в калифорнийской лиге.

За команду «Секвойяс Джайентс» дебютировал российский игрок Иван Бунаков. Он вышел в спецбригадах на возврате панта.

Бунаков переехал в США в декабре 2021 года. Ранее он выступал за московские команды «Спартанцы» и «Юнайтед» на позиции раннинбека. По итогам сезона–2020 в чемпионате России был признан MVP по версии профильного издания First & Goal.

В основное время матч завершился вничью — 21–21. В овертайме сильнее оказалась команда колледжа Бьют. На филд-гол со стороны хозяев поля футболисты Бьюта ответили выносным тачдауном.

Помимо Бунакова из российских игроков в колледж-футболе выступает также петрозаводчанин Никита Юферов. В это межсезонье он перевелся из университета Юта Стейт в колледж Сетон Хилл.