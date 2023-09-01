«Пэтриотс» забрали с драфта отказов бывшего квотербека «Каролины»

«Нью-Ингленд Пэтриотс» выбрали на драфте отказов квотербека Мэтта Коррэла.

Ранее «Пэтриотс» отправили на драфт отказов сразу двух квотербеков — Бейли Заппи и Малика Каннингема. Сейчас оба разыгрывающих находятся в тренировочном составе команды.

Таким образом, Коррэл может стать основным дублером стартового квотербека «Нью-Ингленда» Мака Джонса.

Коррэл был выбран «Каролиной» в 3-м раунде драфта–2022. Весь дебютный сезон он пропустил из-за травмы, а в итоговый состав команды на нынешний сезон не попал.