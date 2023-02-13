Рианна выступила в перерыве Супербоула и сообщила о второй беременности
Певица Рианна выступила в перерыве Супербоула LVII, который прошел на арене State Farm Stadium в Глендейле, штат Аризона.
Рианна появилась на сцене впервые после пятилетнего перерыва.
Во время шоу она исполнила отрывки из главных хитов, закончив выступление песнями Umbrella и Diamonds.
Певица также анонсировала вторую беременность. 13 мая 2022-го у Рианны и американского рэпера ASAP Rocky родился первенец.
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