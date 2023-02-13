Рианна выступила в перерыве Супербоула и сообщила о второй беременности

Теги видео Супербоул НФЛ Рианна Американский футбол

Певица Рианна выступила в перерыве Супербоула LVII, который прошел на арене State Farm Stadium в Глендейле, штат Аризона.

Рианна появилась на сцене впервые после пятилетнего перерыва.

Во время шоу она исполнила отрывки из главных хитов, закончив выступление песнями Umbrella и Diamonds.

Певица также анонсировала вторую беременность. 13 мая 2022-го у Рианны и американского рэпера ASAP Rocky родился первенец.

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10 комментариев

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bad_bear
Ответ ДМ-1чемпион
Кто это!? Что это!?
не прикидывайся дуриком 🤦‍♂️
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Onion
Это что за вид спорта?
+1
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Dinamik1
Новость просто бомба куда нам простым болелам без Рианны.
+1
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ДМ-1чемпион
Кто это!? Что это!?
+1
-2
-1
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Radik_2.0
Рианна клёвая
0
-3
-3
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Антон Кривоногов
В прошлом году открытие и в перерыве финала 2022, огнищщще!!!🔥🔥🔥 Доктор Дре, Snoop Dogg, Эминем, Мэри Джей Блайдж, Кендрик Ламар, 50 Cent...
+6
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Bolvan
Ну Asap rocky красава
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Sgi
Ответ Sanan1908
Спортивные новости))
Ну ты ж зашел , прочитал , и даже откомментил 😂
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-2
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Sanan1908
Спортивные новости))
+13
-2
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Злобный Конь
Ну красава,чё.
+5
-1
+4
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