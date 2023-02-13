Квотербек «Канзас-Сити» Махоумс признан MVP Супербоула

Теги Супербоул НФЛ Канзас-Сити Патрик Махоумс Американский футбол

Квотербек «Канзас-Сити» Патрик Махоумс признан самым ценным игроком Супербоула LVII.

В финале чемпионата НФЛ «Канзас-Сити» одолел «Филадельфию Иглз» (38:35).

По итогам Супербоула Махоумс набрал 182 пасовых ярда и 3 тачдауна.

Для Махоумса это вторая награда MVP Супербоула в карьере, ранее он получал ее по итогам Супербоула LIV в феврале 2020-го.

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3 комментария

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Ярослав Гордеев
Может и справедливо по финалу, но Махоумса не катирую
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Серый Кот
Махоумс! Гений! Гений! Гений! Туда, туда, туда, туда, туда, туда! Тачдааааааун! Тачдаун! Я хочу плакать, о великий, Боже, да здравствует футбол! Вот это тачдаун! Махоумс!
0
-6
-6
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Bergkamp007
Заслуженно!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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