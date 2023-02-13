Квотербек «Канзас-Сити» Махоумс признан MVP Супербоула

Квотербек «Канзас-Сити» признан самым ценным игроком Супербоула LVII.

В финале чемпионата « » одолел «Филадельфию Иглз» (38:35).

По итогам Супербоула Махоумс набрал 182 пасовых ярда и 3 тачдауна.

Для Махоумса это вторая награда MVP Супербоула в карьере, ранее он получал ее по итогам Супербоула LIV в феврале 2020-го.

Огненный Супербоул! Гениальный Махоумс выжил с травмой, взял второй титул и снял многолетнее проклятье