Квотербек «Канзас-Сити» Махоумс признан MVP Супербоула
Квотербек «Канзас-Сити» Патрик Махоумс признан самым ценным игроком Супербоула LVII.
В финале чемпионата НФЛ «Канзас-Сити» одолел «Филадельфию Иглз» (38:35).
По итогам Супербоула Махоумс набрал 182 пасовых ярда и 3 тачдауна.
Для Махоумса это вторая награда MVP Супербоула в карьере, ранее он получал ее по итогам Супербоула LIV в феврале 2020-го.
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