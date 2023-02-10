Регбист Артемьев о Супербоуле: «Все ожидают невероятно яркого шоу. Это то, что надо увидеть, если вы любите спорт»

Бывший капитан сборной России по регби Василий Артемьев поделился ожиданиями от Супербоула, который пройдет 13 февраля.

В финале чемпионата НФЛ по американскому футболу сыграют «Филадельфия Иглс» и «Канзас-Сити Чифс».

– Фаворитом считается «Филадельфия Иглс», потому что они очень легко разобрались со своими соперниками в плей-офф, одержав уверенные победы. Хотя многие говорят, что эти победы достались им слишком просто. Но посмотрим, матч покажет, кто возьмет верх.

– Что вы ожидаете от матча?

– В первую очередь, от матча все ожидают невероятно яркого шоу. Я думаю, будет очень открытая и результативная игра. На это тоже можно сделать довольно хорошие ставки. Во-вторых, шоу во время перерыва, в котором хедлайнером является Рианна, но там можно будет увидеть еще ряд артистов.

За рекламную интеграцию – 30-секундный ролик – отдают 7 млн долларов. Это рекордная цена. Это вообще самое смотрибельное, самое кассовое событие на спортивном телевидении. Его посмотрят более 200 млн человек. Я думаю, это то, что надо увидеть, если вы любите спорт.

– Чем в принципе отличается этот финал от предыдущих?

– В первую очередь, наверное, тем, что оба финалиста выиграли свои соответствующие конференции с одинаковым рекордом по победам и поражениям – 14 побед и три поражения, такое математическое совпадение. А еще братья играют в разных командах – тоже очень редкое явление.

Обе команды набрали одинаковое количество очков – по 546. Ну и тренер «Канзаса», который тренирует их уже 10 лет, до этого работал в «Филадельфии Иглс» тоже на протяжении 10 или 12 лет, – сказал Артемьев.