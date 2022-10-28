«Это болезненно и сложно. Но мы желаем друг другу только лучшего». Том Брэди и Жизель Бюндхен развелись после 13 лет в браке

Теги светская хроника НФЛ Тампа-Бэй Том Брэди Жизель Бюндхен Американский футбол

Квотербек «Тампа-Бэй» Том Брэди и супермодель Жизель Бюндхен развелись после 13 лет брака. 

Об этом Брэди сообщил в соцсетях. 

«Недавно мы с женой завершили бракоразводный процесс. Мы пришли к этому решению вдвоем и благодарны друг другу за время, проведенное вместе. 

У нас прекрасные дети, которые останутся центром нашего мира. Мы остаемся родителями, чтобы они получали любовь и внимание, которых заслуживают. 

Конечно, это болезненно и сложно, как и для многих людей, которые проходят через подобное. Но мы желаем друг другу только лучшего», – написал Брэди. 

Брэди и Бюндхен были женаты с февраля 2009-го, до свадьбы они встречались два года. У пары двое детей — сын Бенджамин Рейн и дочь Вивиан Лейк.

Великий Том Брэди разводится с супермоделью Жизель Бюндхен после 16 лет вместе. Все из-за его возвращения в спорт

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные