НФЛ. Предсезонные игры. 3-я неделя. «Канзас» победил «Грин-Бэй», «Сан-Франциско» крупно проиграл «Хьюстону»

Национальная футбольная лига
Предсезонные матчи
3-я неделя
Канзас — Грин-Бэй — 17:10 (3:0, 7:10, 7:0, 0:0)
Хьюстон — Сан-Франциско — 17:0 (7:0, 0:0, 10:0, 0:0)
27 августа
Каролина —Баффало
Начало – 02:00
Даллас — Сиэтл
Начало – 03:00
Нью-Орлеан — Чарджерс
Начало – 03:00
Лас-Вегас — Нью-Ингленд
Начало – 03:15
Атланта — Джэксонвилл
Начало – 22:00
28 августа
Цинциннати — Рэмс
Начало – 01:00
Балтимор — Вашингтон
Начало – 02:00
Майами — Филадельфия
Начало – 02:00
Кливленд — Чикаго
Начало – 02:00
Теннесси — Аризона
Начало – 02:00
Индианаполис — Тампа-Бэй
Начало – 02:30
Денвер — Миннесота
Начало – 04:00
Джетс — Джайентс
Начало – 20:00
Питтсбург — Детройт
Начало – 23:30
Время начала матчей – московское
За кого болеть в этом сезоне? «Аризона Кардиналс»
За кого болеть в этом сезоне? «Атланта Фэлконс»
За кого болеть в этом сезоне? «Баффало Биллс»
За кого болеть в этом сезоне? «Балтимор Рейвенс»
За кого болеть в этом сезоне? «Вашингтон Коммандерс»
За кого болеть в этом сезоне? «Грин-Бэй Пэкерс»
За кого болеть в этом сезоне? «Даллас Каубойс»
За кого болеть в этом сезоне? «Денвер Бронкос»
За кого болеть в этом сезоне? «Детройт Лайонс»
За кого болеть в этом сезоне? «Джексонвиль Джагуарс»
За кого болеть в этом сезоне? «Канзас-Сити Чифс»
За кого болеть в этом сезоне? «Индианаполис Кольтс»
За кого болеть в этом сезоне? «Каролина Пэнтерс»