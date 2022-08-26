НФЛ. Предсезонные игры. 3-я неделя. «Канзас» победил «Грин-Бэй», «Сан-Франциско» крупно проиграл «Хьюстону»

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Национальная футбольная лига

Предсезонные матчи

3-я неделя

КанзасГрин-Бэй — 17:10 (3:0, 7:10, 7:0, 0:0)

ХьюстонСан-Франциско — 17:0  (7:0, 0:0, 10:0, 0:0)

 

27 августа

КаролинаБаффало

Начало – 02:00 

Даллас — Сиэтл

Начало – 03:00 

Нью-ОрлеанЧарджерс

Начало – 03:00 

Лас-ВегасНью-Ингленд

Начало – 03:15 

АтлантаДжэксонвилл

Начало – 22:00

28 августа

ЦинциннатиРэмс

Начало – 01:00 

БалтиморВашингтон

Начало – 02:00 

МайамиФиладельфия

Начало – 02:00 

КливлендЧикаго

Начало – 02:00 

ТеннессиАризона

Начало – 02:00 

ИндианаполисТампа-Бэй

Начало – 02:30 

ДенверМиннесота

Начало – 04:00 

ДжетсДжайентс

Начало – 20:00 

ПиттсбургДетройт  

Начало – 23:30 

 

Время начала матчей – московское

За кого болеть в этом сезоне? «Аризона Кардиналс»

За кого болеть в этом сезоне? «Атланта Фэлконс»

За кого болеть в этом сезоне? «Баффало Биллс»

За кого болеть в этом сезоне? «Балтимор Рейвенс»

За кого болеть в этом сезоне? «Вашингтон Коммандерс»

За кого болеть в этом сезоне? «Грин-Бэй Пэкерс»

За кого болеть в этом сезоне? «Даллас Каубойс»

За кого болеть в этом сезоне? «Денвер Бронкос»

За кого болеть в этом сезоне? «Детройт Лайонс»

За кого болеть в этом сезоне? «Джексонвиль Джагуарс»

За кого болеть в этом сезоне? «Канзас-Сити Чифс»

За кого болеть в этом сезоне? «Индианаполис Кольтс»

За кого болеть в этом сезоне? «Каролина Пэнтерс»

За кого болеть в этом сезоне? «Кливленд Браунс»

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