«Кливленд» обменял Бейкера Мэйфилда в «Каролину»

обменял квотербека Бейкера Мэйфилда в «Каролину».

Об этом сообщает NFL Network.

За 27-летнего игрока «Браунс» получат драфт-пик четвертого или пятого раунда драфта-2024 – в зависимости от игрового времени Мэйфилда в «Каролине».

1-й выбор драфта-2018 согласился пойти на уступки по зарплате и отказался от 18,8 млн долларов по контракту, оставшиеся выплаты поделят между собой клубы: 4,85 млн долларов будут платить «Пэнтерс» и 10,5 млн долларов – «Браунс».

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