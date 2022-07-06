Джоди Аллен: «Прямо сейчас ни «Сихокс», ни «Трейл Блейзерс» не продаются»

Джоди Аллен, сестра Пола Аллена, управляющая трастом бывшего владельца Сиэтла Пола Аллена, заявила, что несмотря на все слухи, ни Сихокс, ни Трейл Блейзерс не продаются. Трастовый фонд, основанный Полом Алленом владеет и командой НБА, и командой .

«Мой долгосрочный фокус как главы франшиз – построение команд-чемпионов, команд, которыми бы гордилось наше сообщество. Как и мой брат Пол, я ожидаю от руководителей клубов и тренеров создания команд, которые добиваются поставленных результатов как на поле, так и вне его.

Как мы уже заявляли ранее – ни одна из команд не продается и никаких обсуждений на этот счет не ведется. Наша главная цель – побеждать.»