ESPN опубликовала список самых недооцененных игроков команд НФК

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ESPN назвала самых недооцененных игроков каждой команды НФЛ. Авторы списка отмечают, что под термином недооцененный могут быть как хорошие игроки, оцениваемые общественным мнением как средние, так и супер полезные игроки, которые не оцениваются наравне со звездами, хотя заслуживают это.

 

Восточный дивизион НФК

Даллас: Джейрон Кирз, S

Нью-Йорк Джайентс: Эндрю Томас, OT

Филадельфия: Джош Суэт, Edge

Вашингтон: Антонио Гибсон, RB

Северный дивизион НФК

Чикаго: Тревис Гипсон, Edge

Детройт: Деррик Барнс, LB

Грин-Бэй: Джон Раньан, OL

Миннесота: Харрисон Филлипс, DL

Южный дивизион НФК

Атланта: Эй Джей Террелл, CB

Каролина: Тэйлор Мотон, RT

Нью-Орлеан: Демарио Дэвис, LB

Тампа-Бэй: Расселл Гейдж, WR

Западный дивизион НФК

Аризона: Джастин Пью, G

Лос-Анджелес Рэмс: Тайлер Хигби, TE

Сан-Франциско: Джимми Гаропполо, QB

Сиэтл: Уилл Диссли, TE

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