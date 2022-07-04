ESPN опубликовала список самых недооцененных игроков команд НФК

ESPN назвала самых недооцененных игроков каждой команды НФЛ. Авторы списка отмечают, что под термином недооцененный могут быть как хорошие игроки, оцениваемые общественным мнением как средние, так и супер полезные игроки, которые не оцениваются наравне со звездами, хотя заслуживают это.
Восточный дивизион НФК
Даллас: Джейрон Кирз, S
Нью-Йорк Джайентс: Эндрю Томас, OT
Филадельфия: Джош Суэт, Edge
Вашингтон: Антонио Гибсон, RB
Северный дивизион НФК
Чикаго: Тревис Гипсон, Edge
Детройт: Деррик Барнс, LB
Грин-Бэй: Джон Раньан, OL
Миннесота: Харрисон Филлипс, DL
Южный дивизион НФК
Атланта: Эй Джей Террелл, CB
Каролина: Тэйлор Мотон, RT
Нью-Орлеан: Демарио Дэвис, LB
Тампа-Бэй: Расселл Гейдж, WR
Западный дивизион НФК
Аризона: Джастин Пью, G
Лос-Анджелес Рэмс: Тайлер Хигби, TE
Сан-Франциско: Джимми Гаропполо, QB
Сиэтл: Уилл Диссли, TE