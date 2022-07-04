ESPN опубликовала список самых недооцененных игроков команд НФК

назвала самых недооцененных игроков каждой команды . Авторы списка отмечают, что под термином недооцененный могут быть как хорошие игроки, оцениваемые общественным мнением как средние, так и супер полезные игроки, которые не оцениваются наравне со звездами, хотя заслуживают это.

Восточный дивизион НФК

: Джейрон Кирз, S

: Эндрю Томас, OT

: Джош Суэт, Edge

: Антонио Гибсон, RB

Северный дивизион НФК

: Тревис Гипсон, Edge

: Деррик Барнс, LB

: Джон Раньан, OL

: Харрисон Филлипс, DL

Южный дивизион НФК

: Эй Джей Террелл, CB

: Тэйлор Мотон, RT

: Демарио Дэвис, LB

: Расселл Гейдж, WR

Западный дивизион НФК

: Джастин Пью, G

: Тайлер Хигби, TE

: , QB

: Уилл Диссли, TE