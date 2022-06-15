Новичок «Джетс» Амад Гарднер заплатил 50 тысяч долларов за право носить номер 1

Новичок Амад «Соус» Гарднер, выбранный под общим 4 номером на драфте 2022, ради сохранения привычного по колледжу номера, заплатил одноклубнику Ди Джей Риду 50 тысяч долларов.

Ранее Рид, после двух сезонов за Сиэттл, в марте 2022 присоединился к «Джетс», взял номер 2 по ходу прошлого сезона и номер 1 в начале предсезонки.

После обмена номерами Рид будет носить 4 номер, а Гарднеру достанется важный для него 1. Ранее полный сезон с этим номером в активе франшизы из Нью-Джерси имел Майкл Вик в 2014 году.

По контракту новичка Гарднер заработает 33,5 миллиона долларов, включая подписной бонус в 21,5 миллион долларов.

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