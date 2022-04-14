Где и когда пройдет драфт в НФЛ 2022

Город Парадайс, пригород Лас-Вегаса в штате Невада, наконец, дождался драфта НФЛ, который пройдет с 28 по 30 апреля. Изначально его проведение планировалось здесь в апреле 2020 года, но по причине пандемии коронавируса мероприятие два года назад прошло в режиме онлайн. Теперь поклонники Национальной футбольной лиги в Неваде смогут в полной мере оценить атмосферу драфта. Им будет на что посмотреть, ведь организаторы приготовили обширную программу.

Спонсорами драфта NFL-2022 выступили ведущие американские и мировые компании. Для различных мероприятий они задействуют знаменитый участок бульвара Лас-Вегас Стрип от фонтанов до колеса обозрения High Roller, именно здесь сконцентрированы наиболее известные курортные отели и казино. Основной локацией выступит тематический парк НФЛ.

Посетителей парка ждут интерактивные выставки и викторины, бесплатные игры с интересными призами и ежедневные концерты. На обозрение болельщиков будут выставлены трофеи Национальной футбольной лиги. Сам драфт будет проходить на основной сцене, куда по красной дорожке будут подниматься будущие игроки команд NFL. По всей локации расположены большие экраны, на которых будет вестись прямая трансляция.

Расписание драфта НФЛ-2022

28 апреля

12:00 — 21:00 — Работа тематического парка НФЛ

14:15 — 15:30 — Прямая трансляция с красной дорожки НФЛ

17:00 — 20:00 — Первый раунд драфта НФЛ-2022

20:30 — 21:30 — Концертное выступление хедлайнера

29 апреля

12:00 — 22:00 — Работа тематического парка НФЛ

16:00 — 20:00 — Второй и третий раунды драфта НФЛ-2022

20:30 — 21:30 — Концертное выступление хедлайнера

30 апреля

08:00 — 18:00 — Работа тематического парка НФЛ

09:00 — 16:00 — Раунды драфта НФЛ-2022 с четвертого по седьмой

17:00 — 18:00 — Концертное выступление хедлайнера

Все мероприятия пройдут по тихоокеанскому времени США. В расписании возможны изменения.