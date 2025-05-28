Волейболист «Кузбасса-2» Павлов умер в возрасте 18 лет. Его тело обнаружили на берегу Томи

Волейболист «Кузбасса-2» Сергей Павлов умер в возрасте 18 лет.

Об этом сообщила пресс-служба кемеровского клуба.

«В возрасте 18 лет скончался доигровщик молодежной команды «Кузбасс-2» Сергей Павлов. Приносим искренние соболезнования родным и близким.

Прощание с Сергеем состоится 30 мая в 13:30 в Знаменском соборе Кемерова», – говорится в сообщении.

В следственном управлении СК РФ по Кемеровской области заявили, что по факту егибели Павлова заведено уголовное дело.

«Пропал 28 апреля, тело найдено на берегу Томи в Яшкинском районе, 10 км от деревни Пача (более 50 км ниже по течению от места, где видели парня в последний раз). Возбуждено уголовное дело, причина смерти устанавливается», – цитирует ТАСС заявление следственного комитета.