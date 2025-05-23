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Воронкова об игре с Сербией: «Любой международный матч в нынешних обстоятельствах для нас бесценен»

Ирина Воронкова назвала бесценным предстоящий матч со сборной Сербии в волейболе.

31 мая на Кубке Первого канала в Белграде сыграют женские команды России и Сербии, 1 июня – мужские.

– Ирина, каковы ваши ожидания от предстоящих товарищеских матчей сборных России и Сербии?

– Ожидания самые позитивные, мне очень приятно, что меня пригласили на эти поединки. Я всегда очень рада выступать за сборную России – это большая честь и невероятная ответственность. 

В то же время любой международный матч, тем более с такой сильной командой как Сербия, в нынешних обстоятельствах для нас не только очень интересен, но и бесценен! Надеюсь, что мы скоро вернемся на международную арену, а предстоящие матчи с Сербией станут своеобразным прологом к этому знаменательному для всего нашего волейбола событию.

– Знакомы ли вы с игровой концепцией Константина Анатольевича Ушакова – нового главного тренера нашей национальной команды?

– Опыт работы с Ушаковым у меня уже был в сезоне-2016/17, когда он помогал в национальной команде Владимиру Ивановичу Кузюткину, светлая ему память. Теперь же впервые поработаю с ним как с главным тренером. Константин Анатольевич – интересный, талантливый, вдумчивый и титулованный специалист. С нетерпением жду начала нашей совместной работы, – сказала доигровщица сборной России Ирина Воронкова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт день за днем»
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