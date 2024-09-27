Михайлов о товарищеских матчах в волейболе: «С нами согласятся играть совсем слабые сборные, и это будет неинтересно»
Волейболист Максим Михайлов не видит смысла в матчах со слабыми сборными.
Сборная России по футболу после начала отстранения сыграла 14 товарищеских матчей.
«Это нереально, у нас календарь не позволяет во время чемпионата. А летом это не имеет смысла, потому что другие сборные допущены, они играют свои соревнования. Те, кто с нами согласятся играть, это будут совсем слабые сборные, и это будет неинтересно.
У нас чемпионат сильный, поэтому мне с мотивацией несложно. Все время играем среди лучших спортсменов, у нас хорошие иностранцы. Мы что-то, наверное, потеряли, но не так сильно», – сказал олимпийский чемпион Михайлов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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