Михайлов о товарищеских матчах в волейболе: «С нами согласятся играть совсем слабые сборные, и это будет неинтересно»

Волейболист Максим Михайлов не видит смысла в матчах со слабыми сборными.

Сборная России по футболу после начала отстранения сыграла 14 товарищеских матчей.

«Это нереально, у нас календарь не позволяет во время чемпионата. А летом это не имеет смысла, потому что другие сборные допущены, они играют свои соревнования. Те, кто с нами согласятся играть, это будут совсем слабые сборные, и это будет неинтересно.

У нас чемпионат сильный, поэтому мне с мотивацией несложно. Все время играем среди лучших спортсменов, у нас хорошие иностранцы. Мы что-то, наверное, потеряли, но не так сильно», – сказал олимпийский чемпион Михайлов.