Суперкубок России по волейболу (жен). Казанское «Динамо» обыграло московское
Казанское «Динамо» обыграло московское в матче за Суперкубок России по волейболу.
Клуб из Казани стал обладателем Суперкубка России в третий раз.
Суперкубок России по волейболу
Женщины
Казань
Динамо Казань – Динамо Москва – 3-0 (25:18, 25:12, 25:18)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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