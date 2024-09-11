Суперкубок России по волейболу (жен). Казанское «Динамо» обыграло московское

Казанское «Динамо» обыграло московское в матче за Суперкубок России по волейболу.

Клуб из Казани стал обладателем Суперкубка России в третий раз. Суперкубок России по волейболу Женщины Казань Динамо Казань – Динамо Москва – 3-0 (25:18, 25:12, 25:18)