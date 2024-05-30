Евгения Старцева покинула московское «Динамо»

Теги Динамо Москва жен чемпионат России жен переходы Евгения Старцева Волейбол

Волейболистка Евгения Старцева покинула московское «Динамо».

«Связующая Евгения Старцева после двух с половиной сезонов в «Динамо» покидает нашу команду в статусе чемпионки России, обладательницы Суперкубка России и двукратной обладательницы Кубка России, бронзового призера чемпионата страны, а также победительницы Кубка столетия отечественного волейбола.

Женя, спасибо за игру, бойцовский характер и профессионализм!» – говорится в сообщении клуба.

Раньше Старцева играла за челябинский «Метар», краснодарское и казанское «Динамо». Она пятикратная чемпионка России, вместе со сборной выигрывала чемпионат мира (2010) и чемпионат Европы (2015).

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