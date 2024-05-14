Лига наций (жен). Болгария сыграет с Нидерландами, Италия против Польши, Китай встретится с Южной Кореей
14 мая стартуют матчи женской Лиги наций по волейболу.
Женщины
14 мая
Анталья, Турция
Болгария – Нидерланды – 17.00
Италия – Польша – 20.00
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Китай – Южная Корея – 23.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Болгария – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Франция – 0-0 (0), Сербия – 0-0 (0), Турция – 0-0 (0), Германия – 0-0 (0), Нидерланды – 0-0 (0), Польша – 0-0 (0), Япония – 0-0 (0), Китай – 0-0 (0), США – 0-0 (0), Доминиканская Республика – 0-0 (0), Бразилия – 0-0 (0), Италия – 0-0 (0), Таиланд – 0-0 (0), Южная Корея – 0-0 (0), Канада – 0-0 (0).