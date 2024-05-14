Лига наций (жен). Болгария сыграет с Нидерландами, Италия против Польши, Китай встретится с Южной Кореей

Теги результаты сборная Италии жен сборная Китая жен сборная Нидерландов жен сборная Польши жен сборная Болгарии жен сборная Южной Кореи жен Лига наций жен Волейбол

14 мая стартуют матчи женской Лиги наций по волейболу.

Лига наций

Женщины

14 мая

Анталья, Турция

Болгария – Нидерланды – 17.00

 

Италия – Польша – 20.00

 

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Китай – Южная Корея – 23.30

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Болгария – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Франция – 0-0 (0), Сербия – 0-0 (0), Турция – 0-0 (0), Германия – 0-0 (0), Нидерланды – 0-0 (0), Польша – 0-0 (0), Япония – 0-0 (0), Китай – 0-0 (0), США – 0-0 (0), Доминиканская Республика – 0-0 (0), Бразилия – 0-0 (0), Италия – 0-0 (0), Таиланд – 0-0 (0), Южная Корея – 0-0 (0), Канада – 0-0 (0).

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий