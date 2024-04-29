Геннадий Шипулин о жизни в Белгороде: «Я очень переживаю за всех жителей города, которому сейчас достается. Будем надеяться и молиться, чтобы все это закончилось»

Геннадий Шипулин рассказал об обстановке в Белгороде.

– Продолжаете жить в Белгороде?

– Да, живу постоянно.

– Много народу из города уехало?

– Да, наверное. Очень беспокойная тема, которая касается всех, в том числе и моей семьи. К сожалению, это так. Живем надеждой, что скоро все закончится и победа будет за нами. Мониторим ситуацию каждый день. Живу в текущей реальности. Клубом («Белогорье» – Sports) руководит мой воспитанник, поэтому дай бог, чтобы они выступали хорошо.

– Больно проезжать мимо «Белгород-Арены», в строительстве которой вы приняли непосредственное участие?

– Да, тяжело. Ей досталось. Я очень переживаю за детей, женщин, стариков, за всех жителей Белгорода, которому сейчас достается. Мы этот город лелеяли, строили, делали его цветущим и красивым. Он таковым и является. Но, к сожалению, свалилась вся эта непонятная ситуация. Будем надеяться и молиться, чтобы все это закончилось, – сказал вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин.