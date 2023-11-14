Тетюхин о карьере до 42 лет: «Когда ты находишь для себя мотивацию, задачи и получаешь от этого удовольствие, несложно быть долгожителем»

Олимпийский чемпион Сергей Тетюхин объяснил, как ему удалось выступать до 42 лет.

В составе сборной России по волейболу Тетюхин завоевал олимпийское серебро на Сиднея-2000, бронзовые медали Афин-2004 и Пекина-2008, золото Лондона-2012. Он завершил карьеру в 2018-м в возрасте 42 лет.

«У меня всегда была мечта победить на Олимпийских играх. Если бы это произошло, начиная с 1996 года, когда я на первую Олимпиаду попал, тогда, возможно, она (карьера) была бы менее долгая. Там не получилось, потом опять не получилось. Вот эта цель меня преследовала. Или я ее преследовал. Не знаю. Добиться этой золотой олимпийской медали.

Хотя пару лет можно было еще [поиграть]. Но в 42 года надо совесть иметь. Пришло такое время, когда твои физические кондиции не совсем справляются с твоей головой. Поэтому пока есть определенный уровень, нужно на нем завершить. Не опускаться ниже. Для меня этот момент был очень важным, потому что есть много примеров, когда ребята доигрывают, а уже жалко на них смотреть.

Тебя называли Сергеем в команде, а потом тебя называют Сергеем Юрьевичем. И ты уже потом задумываешься о том, что это такой порог, когда пора подумать об окончании. Когда ты находишь для себя определенную мотивацию, задачи и получаешь от этого удовольствие, несложно быть долгожителем», – рассказал Тетюхин.

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