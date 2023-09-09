Чемпионат Европы. 1/8 финала. Словения сыграет с Турцией, Италия против Северной Македонии и другие матчи

Теги чемпионат Европы по волейболу результаты сборная Италии сборная Германии сборная Словении сборная Португалии сборная Турции сборная Нидерландов сборная Украины сборная Северной Македонии Волейбол

9 сентября пройдут матчи 1/8 финала мужского чемпионата Европы по волейболу.

Турнир проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле.

Чемпионат Европы по волейболу

Мужчины

1/8 финала

Варна, Болгария

Словения – Турция – 17.30

 

Португалия – Украина – 20.30

 

Бари, Италия

Италия – Северная Македония – 19.00

 

Нидерланды – Германия – 22.00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий