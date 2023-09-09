Чемпионат Европы. 1/8 финала. Словения сыграет с Турцией, Италия против Северной Македонии и другие матчи
9 сентября пройдут матчи 1/8 финала мужского чемпионата Европы по волейболу.
Турнир проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле.
Чемпионат Европы по волейболу
Мужчины
1/8 финала
Варна, Болгария
Словения – Турция – 17.30
Португалия – Украина – 20.30
Бари, Италия
Италия – Северная Македония – 19.00
Нидерланды – Германия – 22.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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