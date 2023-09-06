Чемпионат Европы. Германия сыграет с Италией, Черногория встретится с Польшей, другие матчи

6 сентября пройдут матчи группового этапа мужского чемпионата Европы по волейболу.

Турнир проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле.

Чемпионат Европы по волейболу

Мужчины

Групповой этап

Группа А

Анкона, Италия

Швейцария – Бельгия – 19.00

Германия – Италия – 22.00

Положение в группе: Италия – 4 победы – 0 поражений (12 очков), Сербия – 4-1 (12), Германия – 3-1 (8), Бельгия – 1-3 (4), Эстония – 1-4 (2), Швейцария – 0-4 (1).

Группа С

Скопье, Северная Македония

Черногория – Польша – 18.00

Северная Македония – Чехия – 21.00

Положение в группе: Польша – 4-0 (12), Нидерланды – 4-1 (12), Северная Македония – 2-2 (6), Чехия – 2-2 (6), Черногория – 1-3 (3), Дания – 0-5 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По 4 лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.