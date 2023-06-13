«Скорбим об уходе легенды волейбола». FIVB выразила соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона Зайцева

Теги происшествия Вячеслав Зайцев сборная СССР FIVB Волейбол

FIVB выразила соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона Вячеслава Зайцева.

Зайцев ушел из жизни накануне, ему было 70 лет. В годы спортивной карьеры дважды становился чемпионом мира и победителем Кубка мира, семь раз – чемпионата Европы, а также побеждал на Олимпиаде-1980 в Москве. В 2013-м он был введен в Волейбольный зал славы.

«Международная федерация волейбола (FIVB) скорбит об уходе легенды волейбола Вячеслава Зайцева.

FIVB и мировая волейбольная семья выражают свои глубочайшие соболезнования мировому волейбольному сообществу, а также родным и близким Вячеслава Зайцева в это трудное время», – заявили в организации.

 

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