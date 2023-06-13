Андрей Воронков назначен главным тренером уфимского «Урала»
Тренер Андрей Воронков возглавил волейбольный клуб «Урал».
Об этом сообщил президент уфимского клуба Валерий Багметов.
«Андрей Воронков подписал контракт на один сезон. Сейчас он занимается планами тренировок, в начале июля уже мы будем собираться в Уфе», – сказал Багметов.
12 мая 2022 года в финале чемпионата России между «Локомотивом» и «Уралочкой» Воронков, являясь тренером калининградской команды, произнес в одном из тайм-аутов слова: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»
Единственной темнокожей волейболисткой в составах обоих клубов была кубинка Айлама Монталво.
После этого эпизода Воронков был на два года отстранен от тренерской деятельности. Всероссийская федерация волейбола смягчила наказание, сделав второй год наказания условным.
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