Тренер спортшколы «Уралочка» Денис Ефанов погиб в зоне СВО

Теги Уралочка происшествия Денис Ефанов Волейбол

Тренер волейбольной спортивной школы «Уралочка» Денис Ефанов погиб в зоне СВО.

Об этом сообщается на странице школы в социальной сети «ВКонтакте».

«27 апреля в бою, прикрыв собой от минометного обстрела боевых товарищей, ушел из жизни выдающийся тренер по волейболу СШ «Уралочка»
Денис Валерьевич Ефанов.

Денис Валерьевич посвятил жизнь волейболу. За свою продолжительную карьеру он воспитал не один десяток прославленных спортсменок. Он умел и любил работать с молодыми волейболистками, передавая им свой богатейший опыт.

Он был волейбольным папой для всех своих девочек-спортсменок, находил подход к каждой спортсменке! Его любили все! И мечтали попасть именно к нему в группу, на его тренировки!

Добрый, отзывчивый, позитивный, талантливый, умный, просто душевный человек! Можно продолжать бесконечно перечислять все таланты Дениса Валерьевича! Пусть земля будет пухом!

Вечная память великому тренеру! Вечная память Герою СВО! Царствие небесное, Денис Валерьевич! Вы наш Герой! Спасибо вам.

Коллектив СШ «Уралочка» выражает соболезнования родным и близким Дениса Валерьевича Ефанова и скорбит вместе со всем волейбольным сообществом», – говорится в сообщении. 

Денису Ефанову было 45 лет. 

2 комментария

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Max Bochkov
Эта новость как бы намекает нам, почему главный тренер "Уралочки" Михаил Карполь бросил команду и уехал из страны. Очевидно, что лучше быть живым в Хорватии, чем мертвым в России...
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maks44
"Добрый, отзывчивый, позитивный, талантливый, умный, просто душевный человек!" поехал завоевывать другую страну, убивать, разрушать. И вот закономерный итог. А что самое парадоксальное, то что он возможно действительно был добрый, отзывчивый и т.д.
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