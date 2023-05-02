Тренер спортшколы «Уралочка» Денис Ефанов погиб в зоне СВО

Тренер волейбольной спортивной школы «Уралочка» Денис Ефанов погиб в зоне СВО.

Об этом сообщается на странице школы в социальной сети «ВКонтакте».

«27 апреля в бою, прикрыв собой от минометного обстрела боевых товарищей, ушел из жизни выдающийся тренер по волейболу СШ «Уралочка»

Денис Валерьевич Ефанов.

Денис Валерьевич посвятил жизнь волейболу. За свою продолжительную карьеру он воспитал не один десяток прославленных спортсменок. Он умел и любил работать с молодыми волейболистками, передавая им свой богатейший опыт.

Он был волейбольным папой для всех своих девочек-спортсменок, находил подход к каждой спортсменке! Его любили все! И мечтали попасть именно к нему в группу, на его тренировки!

Добрый, отзывчивый, позитивный, талантливый, умный, просто душевный человек! Можно продолжать бесконечно перечислять все таланты Дениса Валерьевича! Пусть земля будет пухом!

Вечная память великому тренеру! Вечная память Герою СВО! Царствие небесное, Денис Валерьевич! Вы наш Герой! Спасибо вам.

Коллектив СШ «Уралочка» выражает соболезнования родным и близким Дениса Валерьевича Ефанова и скорбит вместе со всем волейбольным сообществом», – говорится в сообщении.

Денису Ефанову было 45 лет.