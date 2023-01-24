Трехкратная олимпийская чемпионка Регла Торрес вошла в тренерский штаб «Уралочки»

Теги Уралочка чемпионат России ТАСС Регла Торрес Волейбол

Трехкратная олимпийская чемпионка по волейболу кубинка Регла Торрес вошла в тренерский штаб российского клуба «Уралочка-НТМК».

«Я работала с национальной сборной Кубы, пришла в федерацию и сказала, что хочу работать в «Уралочке».

Мне сказали: «Да, хорошо, это отличный путь для тебя, сможешь поработать с Николаем Карполем. Также поможешь молодым кубинским девушкам в клубе, которые первый раз приехали в Россию».

В нашей стране Карполя знают многие, ведь волейбол – один из самых популярных видов спорта. Для меня, как и для всех, большая честь быть рядом с таким тренером.

«Уралочке» не хватает «агрессии, настроя и возможности показать свой лучший волейбол. Вместе с тем команда обладает сильными и перспективными игроками с различными навыками.

«Уралочка» – это история. Клуб воспитал большое количество знаменитых игроков. Даже до того, как я начала играть, «Уралочка» и ее волейболистки уже были у всех на слуху», – сказала Торрес.

4 комментария

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Max Bochkov
Ответ Lyonas
Да уж, готовил, готовил Карполь себе смену, а Миша взял и сплыл.... Пришлось заморскую выписывать, а то совсем Уралка загнется :)
Все проблемы от дедов. Маразм ведь - дело такое, неизбежное. Один на тренерском мостике пророс, дорогу будущему не дает никак. Другой в бункере, вообще кукухой поехал, на погибель бессмысленную отправляет...
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+1
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Lyonas
Ответ imaxim
Так Михаила зачем-то в сборную отправили
Он куда+то исчез вскоре после сборной и ничего об этом не сообщалось..
0
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imaxim
Ответ Lyonas
Да уж, готовил, готовил Карполь себе смену, а Миша взял и сплыл.... Пришлось заморскую выписывать, а то совсем Уралка загнется :)
Так Михаила зачем-то в сборную отправили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lyonas
Да уж, готовил, готовил Карполь себе смену, а Миша взял и сплыл.... Пришлось заморскую выписывать, а то совсем Уралка загнется :)
+3
0
+3
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