Аргентина — Бразилия, чемпионат мира по волейболу. Где смотреть онлайн-трансляцию

На чемпионате мира по волейболу, проходящем в Польше и Словении, болельщиков ждет южноамериканское дерби. В четвертьфинале 8 сентября сыграют сборные Аргентины и Бразилии. Матч начнется в 18:00 по московскому времени. Победитель этого матча выйдет на сильнейшего в паре Польша — США.

Команда Аргентины лишь с третьего места в своей группе F сумела выйти в плей-офф, но там в первом же матче разгромила Сербию 3 : 0. Трехкратные чемпионы мира бразильцы смогли в ⅛ финала без труда в трех партиях обыграть неуступчивых иранцев. Прямую трансляцию матча Аргентина — Бразилия можно посмотреть, используя разные источники, включая букмекеров и пиратские сайты:

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Более подробную информацию о прямых трансляциях матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года можно прочитать здесь.

Расписание чемпионата мира по волейболу 2022 среди мужчин