Словения — Украина, чемпионат мира по волейболу. Где смотреть онлайн-трансляцию

Сегодня 7 сентября, на чемпионате мира по волейболу во втором четвертьфинальном поединке на площадке столицы Словении Любляне сборная хозяев сыграет с командой Украины. Начало матча в 22:00 по московскому времени. Победитель встретится в полуфинале с сильнейшим из пары Италия — Франция.
За выход в четвертьфинал хозяева мирового первенства играли со сборной Германии и оказались сильнее в четырех партиях. Украинцам в меньшей степени повезло со жребием, они не были фаворитами в матче со сборной Нидерландов, но показали отличный волейбол и победили 3 : 0. Прямую трансляцию матча Словения — Украина можно смотреть используя разные варианты:
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Подробнее о трансляциях поединков матчей чемпионата мира по волейболу в Польше и Словении можно прочитать здесь.