Словения — Украина, чемпионат мира по волейболу. Где смотреть онлайн-трансляцию

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Сегодня 7 сентября, на чемпионате мира по волейболу во втором четвертьфинальном поединке на площадке столицы Словении Любляне сборная хозяев сыграет с командой Украины. Начало матча в 22:00 по московскому времени. Победитель встретится в полуфинале с сильнейшим из пары Италия — Франция. 

За выход в четвертьфинал хозяева мирового первенства играли со сборной Германии и оказались сильнее в четырех партиях. Украинцам в меньшей степени повезло со жребием, они не были фаворитами в матче со сборной Нидерландов, но показали отличный волейбол и победили 3 : 0. Прямую трансляцию матча Словения — Украина можно смотреть используя разные варианты: 

  • тематические группы ВКонтакте и телеграм-каналы;
  • сайт http://sport-tv.biz/ с VPN;
  • сайт http://sport28.net/ с VPN;
  • сайт https://rpliga.ru/ без VPN;
  • сайты букмекерских контор. 

Подробнее о трансляциях поединков матчей чемпионата мира по волейболу в Польше и Словении можно прочитать здесь.

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